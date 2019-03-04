Москва, 4 марта, 2019, 13:34 — ИА Регнум. Великобритания дала понять, что работники российского посольства никогда не увидят пострадавших во время инцидента в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию Скрипаль. Об этом 4 марта в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявил посол России в Великобритании Александр Яковенко. Он отметил, что российское посольство неоднократно обращалось к британской стороне с просьбой дать дипломатам из РФ увидеть Скрипалей.

Иван Шилов ИА REGNUM Юлия Скрипаль

«Мы обращались несколько недель назад, но ответа никакого не получено, — сказал Яковенко. — Таких вопросов и запросов было более двадцати. Нам не отвечают ничего, но у меня были встречи в Форин-офисе, и я встречался с очень ответственными людьми, которые отвечают за безопасность, и мне дали понять, что «вы никогда Скрипалей не увидите». Мы бы хотели проинформировать британскую общественность о том, какой мы видим ситуацию с расследованием и ситуацию с тем, что произошло в Солсбери. Мы хотим, чтобы британская общественность видела и понимала, на что британские власти не дают никаких ответов».

Происходящее дипломат охарактеризовал как часть большой антироссийской кампании.

«Некоторое время назад на нас пытались повесить Brexit, — добавил посол. — Была не очень затейливая формула, что те проблемы, которые сейчас испытывает британское общество, выгодны России, а раз они выгодны России, то это значит, что мы так или иначе принимали участие в постановке этой темы здесь. Потом на нас стали вешать связи с Лейбористской партией».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, российские дипломаты указали на пробелы и нестыковки в позиции британских властей, связанные с инцидентом в Солсбери в марте 2018 года, выпустив доклад «Солсбери: вопросы без ответов», опубликованный на официальном сайте посольства России в Великобритании.

Так, в посольстве указали на завершение в 1992 году в России производства любого химического оружия. Запасы таких веществ были полностью уничтожены в 2017 году.

Более того, приведён внушительный перечень вопросов, которые были направлены властям Соединённого Королевства российской стороной, но остались без ответа. Так, до сих пор неизвестно, каково состояние Сергея и Юлии Скрипалей, как их лечили после «отравления», нет данных и о результатах экспертизы отравляющего вещества.