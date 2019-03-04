Москва, 4 марта, 2019, 13:19 — ИА Регнум. Глава ООО «ТМД Фрикшн Евразия» Андрей Мельников — о слиянии с японской Nisshinbo Holdings Inc, о предпочтениях потребителей при выборе между контрафактными и высококачественными деталями от производителя, а также об оценке перспектив отечественного рынка автомобильных тормозных компонентов европейскими и японскими экспертами.

ООО «ТМД Фрикшн Евразия» Глава ООО «ТМД Фрикшн Евразия» Андрей Мельников

— Известно, что компания TMD Friction вошла в состав японского холдинга Nisshinbo в 2011 году. Начиная с прошлого, 2018 года, компания полностью отвечает за дистрибьюцию продукции Nisshinbo на рынке постгарантийного обслуживания автомобилей. Чем было вызвано слияние и можно ли сегодня подводить какие-либо предварительные итоги?

— Основной причиной слияния можно назвать взаимную заинтересованность партнёров. Хорошо известно, что TMD — одна из немногих компаний, которая сама разрабатывает и производит фрикционные смеси. В мире таких компаний единицы. Неудивительно, что именно TMD Friction занимает лидирующие позиции на рынке комплектующих для тормозных систем автомобилей, производящихся в Европе. В свою очередь Nisshinbo занимает позицию ключевого поставщика тормозных компонентов в Японии. Стремление выйти на европейский рынок и получить свой производственный пакет привело японцев к ведущему европейской разработчику.

Как и любая взаимовыгодная сделка, это объединение позволяет двум гигантам чувствовать себя на рынке автозапчастей ещё более уверенно. До слияния у холдинга Nisshinbo не было собственной сбытовой сети, поставки на рынок запчастей шли через японские торговые дома. Три года назад руководство Nisshinbo решило доверить нашей компании продажи своей продукции по всему миру. Продажи, начавшиеся в прошлом году на двух основных рынках — в России и на Ближнем Востоке — показали довольно приличный прирост: в среднем чуть больше 10%. Сейчас активно осваиваем рынки Сибири и Дальнего Востока. И тому есть причины: если белорусские коллеги оценивают премиальный сегмент рынка в 12% от продаж, а казахские и вовсе меньше 10%, то на Дальнем Востоке его доля составляет минимум 35%. Жители этого региона знают и любят японские машины.

— Действительно, жители Владивостока традиционно любят и ценят японское качество, но ведь помимо страны восходящего солнца с ними соседствуют и другие «азиатские тигры». И прежде всего Китай. Есть ли перспективы у конкуренции с крупнейшим производителем планеты? И если да, то за счёт чего?

— Если говорить непосредственно о Владивостоке, то предпочтения автомобилистов в этом городе сформировались задолго до расцвета китайской экономики. К первоклассному японскому качеству там привыкли давно. Пришедшие впоследствии корейцы, а потом и китайцы существенных успехов во Владивостоке не добились: разница в качестве продукции по-прежнему разительная. Неудивительно, что китайский производитель идёт на десятки ухищрений и даже на прямой обман потребителя, выдавая свои изделия за японские. В противном случае делать им на рынке нечего.

Не помогает ни регистрация китайских фирм в Японии, ни демпинг. Покупатель выбирает качество.

— И всё-таки Владивосток — это не вся Россия. Расхожим мнением стало то, что наши сограждане при покупке автозапчастей ориентируются прежде всего на цену. За счёт чего в стране процветает рынок подделок. Так ли это и насколько применим опыт Владивостока к другим регионам страны?

— О количестве подделок на отечественном рынке автозапчастей я могу судить только по нашим брендам, которых довольно-таки много. Подделки встречаются, но что касается Nisshinbo, это лишь единичные случаи. Почему так? Дело в том, что обычно подделывается продукция брендов, имеющих производство на территории Китая. Но большую часть тормозных колодок Nisshinbo производят на заводах в Японии, поэтому и подделок по ним практически нет. Есть, конечно, исключения — на старые или бюджетные автомобили нет смысла производить колодки в Японии, они будут как золотые по стоимости. На этот случай у большинства японских производителей, как и у Nisshinbo, есть совместные предприятия в Юго-Восточной Азии.

Наш опыт показывает, что есть какая-то грань, определяемая хотя бы здравым смыслом, и поэтому значительная часть автовладельцев будет приобретать запчасти исключительно высокого качества, несмотря на то, что они по определению дороже. Что касается дальневосточного опыта, мы наблюдаем весьма интересные процессы и в других российских регионах. Так, с наступлением кризиса владельцы грузового транспорта перешли на самые дешевые комплектующие. Однако быстро стали возвращаться к качественной продукции — эта тенденция наметилась в 2017 году. Отсюда и текущий прирост продаж премиум-компонентов — сейчас их доля на рынке превышает 30%. Можно с известной долей уверенности предположить, что эта история повторится и в легковом сегменте.

— В свете сказанного, как оценивают перспективы российского рынка автозапчастей иностранные специалисты?

— Для TMD Friction и Nisshinbo Holdings российский рынок сейчас является одним из наиболее приоритетных. По оценкам европейских экспертов, в ближайшее время прирост на рынке тормозных комплектующих возможен только в двух странах — Великобритании и России. Даже рынки Китая и Индии отстают по ряду показателей. Конечно, если смотреть глобально, последние обладают колоссальным потенциалом для последующего роста. Тем более важно реализовать ближайшие планы в кратчайшие сроки.

Ещё одна особенность российского рынка, которую неизменно отмечают иностранные наблюдатели — невероятно высокий уровень конкуренции.

— Возможно ли насытить столь сложный и обширный рынок усилиями только лишь японского производителя? Нет ли планов по переносу хотя бы части производства в Китай?

— Да, вы правы, рост продаж требует привлечения дополнительных производственных мощностей. Холдинг Nisshinbo развивает совместные производства в ряде стран Юго-Восточной Азии. Речь идёт о деталях для устаревших и бюджетных автомобилей. Но и эти производства расположены не в Китае, поэтому найти их «копии» в России практически невозможно. Было бы неверно отрицать тот факт, что качество китайской продукции растёт. Но до европейского и уж тем более до японского оно не дотягивает.

Мы, как и другие производители, размещаем в Китае заказы на изготовление тормозных дисков. Но только не колодки. У японцев запредельное отношение к качеству своей продукции, поэтому о «переезде» не может быть и речи.