Гаврилов-Ям, Ярославская область, 4 марта, 2019, 13:34 — ИА Регнум. Главой Гаврилов-Ямского района Ярославской области станет член исполкома Российского футбольного союза Алексей Комаров. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Makariev.ru Алексей Комаров

Действующий глава района Владимир Серебряков находится в отпуске, Комаров назначен первым заместителем. В настоящее время он исполняет обязанности главы района и принимает участие в конкурсе на пост главы, итоги которого подведут в конце марта.

Интересна сама личность будущего главы Гаврилов-Ямского района. Алексей Комаров несколько лет возглавлял футбольный клуб Костромы «Спартак», являясь вице-президентом клуба. Отметим, что членом совета клуба был в это время Илья Баланин, в настоящее время заместитель председателя правительства Ярославской области. В 2017 году костромской «Спартак» прекратил свое существование из-за финансовых проблем.

В это же время Алексей Комаров начал карьеру чиновника — осенью 2016 года выиграл выборы главы Макарьевского района Костромской области. Однако проработал на этом посту он всего два года и в начале 2019 года написал заявление о досрочном сложении полномочий. Как сообщала ГТРК «Кострома», причиной стали «семейные обстоятельства». После этого был принят на работу в Гаврилов-Ям.

Назначить Комарова главой Гаврилов-Ямского района с первой попытки не удалось. Комаров принял участие в конкурсе на пост главы, который проходил в декабре 2018 года. Однако выяснилось, что главный претендент не соответствует формальным требованиям конкурса по образованию и опыту муниципальной службы (7 лет опыта и наличие юридического образования). В результате конкурс был признан несостоявшимся, требования к кандидатам смягчили (3 годы опыта и наличие любого высшего образования) и объявили конкурс повторно.

Работая главой Макарьевского района, Алексей Комаров не терял связи с футболом. В настоящее время он является президентом Межрегиональной общественной организации «Федерация футбола «Золотое кольцо», которая базируется в Ярославле. Кроме того, он вице-президент Профессиональной футбольной лиги (проводит игры второго дивизиона).

Нет сомнений, что Комаров будет назначен главой Гаврилов-Ямского района. Он станет главой-варягом пятого района после назначения и избрания губернатором Ярославской области Дмитрия Миронова. Ранее иногородних глав получили Переславль, Переславский район, Ростовский район и Ярославль. Отметим, что все эти муниципальные образования находятся вдоль федеральной трассы «Холмогоры» — дороги на Москву.

Интересно, что Гаврилов-Ям считается родиной ярославского футбола. Первый футбольный стадион там построили в начале XX века англичане, работавшие на льняной мануфактуре.

Алексей Комаров родился в 1979 году, он выпускник Костромского военного училища радиационной, химической и биологической защиты.