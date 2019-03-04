Тегеран, 4 марта, 2019, 13:51 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД Ирана Бахрам Гасеми решительно осудил включение ливанской организации Хезболла в террористический список Великобритании, сообщает иранское информационное агентство «IRNA».

Sdusyria.org Хезболла

По словам чиновника, действия руководства Великобритании безответственны: они отнюдь не способствуют укреплению мира и безопасности в Ливане. Включение Хезболлы в список террористических организаций игнорирует интересы огромной группы населения, поддерживающих группировку.

Бахрам Гасеми отметил, что Хезболла является одной из ведущих политических сил в Ливане. Группировка регулярно участвует в выборах, занимая лидирующие позиции, что свидетельствует о значительной поддержке населения. Хезболла защищает территориальную целостность Ливана и является одной из главных сил, противостоящих ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По мнению представителя МИД Ирана, действия британских властей не смогут ослабить ни саму Хезболлу, ни ее решимость бороться с терроризмом и сионизмом в регионе.