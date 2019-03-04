Москва, 4 марта, 2019, 13:09 — ИА Регнум. Введение особых экологических зон в Москве и Санкт-Петербурге фактически обернётся формой «дополнительного налога» для горожан со старыми автомобилями. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 марта заявил депутат Госдумы Вячеслав Лысаков («Единая Россия»)

Дарья Драй ИА REGNUM Автомобильное движение

«Поскольку экологический класс автомобилей стал фиксироваться в документах транспортного средства только в 2011—2012 годах, то естественно, все остальные машины будут занесены в чёрный список», — заявил Лысаков.

«Определить класс невозможно. Тогда необходимо проверить каждую машину, протестировать её, определить экологический класс. Раньше в наших документах класс не стоял. Никто не будет устанавливать класс этих автомобилей, даже если они соответствуют требуемому уровню и критериям», — подчеркнул он.

По его мнению, появление экологических зон усилит разрыв между бедными и богатыми.

«Мы говорим пока про отдельные районы Москвы, но я уверяю вас, что эта зараза, как метастаза раковая, распространится на все города через короткое время. А более половины транспортного парка России — это машины возрастом свыше десяти лет», — указал он.

Фактически произойдёт введение дополнительного налога, поскольку автомобиль не предмет роскоши, а является необходимым средством практически для любой семьи — и, скорее всего, горожане предпочтут заезжать в «экологические зоны» и уплачивать штрафы, чем полностью отказаться от передвижения на личном транспорте.

При этом уровень развития общественного транспорта оставляет желать лучшего, подчеркнул Лысаков.

«Продвижение этой идеи — очередное обострение социальной ситуации. На фоне удорожания топлива, удорожания продуктов, подорожания всех товаров будет ещё и дополнительный налог на пользователей несовременного и недорогого транспорта. Это не забота об экологии абсолютно. Если была бы забота об экологии, то прежде всего государство, и Москва, в частности, должны были бы начать как минимум с продажи топлива — потому что имеет место большое количество контрафакта», — добавил депутат.

Ранее Минтранс по поручению правительства выработал проект по введению в Москве и Петербурге зон, куда могут запретить въезжать машинам с двигателем низкого экологического класса, пишет «Коммерсантъ». При этом власти Москвы и Санкт-Петербурга должны самостоятельно определить, в каких районах и от какого вида транспортных средств наносится максимальный ущерб экологии. В связи с этим ряд экспертов и политиков выразили опасение, что чиновники могут автоматически приравнять к классу «Евро-ноль» все машины, у которых в документах нет соответствующих данных.