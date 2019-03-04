Ереван, 4 марта, 2019, 13:04 — ИА Регнум. Для большинство жителей Восточной Европы быть христианином (будь то католиком или православным) — один из важнейших компонентов национальной идентичности, сообщает исследовательский центр Pew.

Армения, монастырь Ахпат, основан в 976 году

Среди стран, для жителей которых быть христианином — значит, нести в себе характерные черты своей нации, лидирует Армения. Там 82% жителей считают, что быть христианином — важно или даже очень важно, чтобы быть «настоящим армянином». Всего на 1% по этому показателю отстала Грузия, 78% у Сербии, 76% у Греции, замыкает пятерку Румыния с 74%.

Польша оказалась на седьмом месте с 64%, Украина — на пятнадцатом (51%), Белоруссия — на семнадцатом (45%), а Россия — на двенадцатом (57%), ее ближайшие соседи — Хорватия (58%) и Литва (56%).

В Западной Европе, напротив, большинство людей не считают христианство важнейшей частью национальной идентичности. А в некоторых странах, например, во Франции и Великобритании, большинство говорит, что совсем не обязательно быть христианином, чтобы быть «настоящим французом» или «настоящим британцем». Такая же ситуация в Испании, Словакии, Германии, Финляндии, Голландии, Чехии, Норвегии, Бельгии, Дании, Эстонии, Швеции. Лидером среди стран, в которых христианство названо не очень важным или даже совершенно не важным для национальной идентичности, стала Латвия: там так думают 84%.

Результаты основаны на личных опросах (в Центральной и Восточной Европе, от 1400 человек из каждой страны) и телефонных интервью (в Западной Европе, от 1500 человек из каждой страны).