Москва, 4 марта, 2019, 13:08 — ИА Регнум. С 2015 года правительство Москвы закупает у операторов сотовой связи данные о перемещении граждан. Движение жителей отслеживают при помощи SIM-карт мобильных телефонов, сообщает газета «Ведомости».

Цитата из м/ф «Бременские музыканты». реж. Инесса Ковалевская. 1969. СССР Слежка

"Московские чиновники знают, где живут и работают, как добираются до работы, куда и когда ездят на дачу москвичи с точностью до 500 метров и нескольких минут. За миллионы рублей они покупают геоаналитику у операторов связи — данные о перемещении горожан по движению их сим-карт. Ориентируясь на данные операторов, Москва меняет городские транспорт и инфраструктуру», — отмечено в статье.

Информацию закупают у мобильных операторов с 2015 года. На эти цели уже потрачено 516 млн рублей. Обработкой данных занимается специальный аналитический центр при правительстве Москвы. Территория столицы и Подмосковья поделена на участки в 250 тыс. квадратных метров. По каждому из них собирают информацию, сколько человек живет и работает на его территории.

Домом считают место, где человек ночует, а работой место, где он находится в будние дни с 10:00 до 17:00. Анализ позволяет узнать мэрии Москвы о характере работы человека. Например, если гражданин в будние дни не находится на одном месте, значит характер работы разъездной. При помощи таких сведений столичные власти, среди прочего, совершенствуют городскую транспортную инфраструктуру.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Государственная дума РФ в первом чтении приняла законопроект, который наделит правоохранительные органы правом искать пропавших детей на основе геолокационных данных без предварительного решения суда.