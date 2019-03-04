Троицкое, Алтайский край, 4 марта, 2019, 13:00 — ИА Регнум. Представители малого бизнеса, осуществляющие торговлю в Троицком районе Алтайского края, в ходе очередного заседания общественного совета по развитию предпринимательства при главе района пожаловались на крупные сетевые магазины. Судя по их словам, которые приводит районная газета «На земле Троицкой», не далёк тот день, когда местные торговые точки попросту разорятся.

Закрытый магазин Родной в Шатоболе. Иллюстрация к материалу ИА REGNUM

«Люди со всего района едут в сетевые магазины и там оставляют свои деньги. А наш уровень продаж снижается, товарооборот слабый, потому что сельчане берут в долг. В сетевом магазине никто в долг не даст, а нам жалко своих людей», — отмечают троицкие бизнесмены.

Также в ходе общественного совета был поставлен вопрос о возможности определения правил для заезжих торговцев.

«Почему в селах приезжие всегда встают возле магазинов и создают нечестную конкуренцию, перебивая покупателей? Нужно либо четко закрепить места торговли для приезжих, либо брать с них плату гораздо больше, чем со своих», — отмечали некоторые из собравшихся.

Как уже сообщало ИА REGNUM, почти половина населения Алтайского края проживает в сельской местности. Но далеко не в каждом селе остался хотя бы один работающий магазин, не говоря уже о школах, ФАПах или почте. К примеру, в селе Шатобал (Солтонский район), которое многие годы является местом компактного проживания древней алтайской народности — кумандинцев, люди вынуждены жить натуральным хозяйством. Единственную торговую точку (магазин «Родной») там закрыли четыре года назад. Причина банальна — недостача в 200 тыс. рублей образовалась потому, что продавец отпускала продукты в долг.

Троицкий район (до 1933 г. — Большереченский) Алтайского края расположен в восточной части края. Образован в 1924 году. В районе 11 сельских поселений, 38 населенных пунктов, наиболее крупные — село Троицкое, село Боровлянка, село Заводское, поселок Гордеевский, поселок Беловский, село Краснояры, село Петровка, село Ельцовка. Численность населения составляет более 20 тысяч человек.