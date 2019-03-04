Москва, 4 марта, 2019, 12:54 — ИА Регнум. По предварительным данным, США и Китай подводят торговую войну к логическому завершению. Немного взбудоражив рынок, США и Китай понимают, что торговая война невыгодна ни одной из сторон. Как минимум потому, что инвесторы не любят напряженные ситуации и не захотят вкладывать свои средства, заявил корреспонденту ИА REGNUM трейдер-аналитик компании «ФинИст» Александр Ершов.

Иван Шилов ИА REGNUM Судно-контейнеровоз

«Да, остаются вопросы по некоторым позициям, но время до 27 марта еще есть, и, скорее всего, к этому моменту закроются все разногласия и встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина станет лишь формальностью для подписания официального документа. Это завершение выдаст максимальный оптимизм для фондового рынка во всем мире, где уже давно соскучились по безрисковому инвестированию», — уверен эксперт.

Стоит также обратить свое внимание на котировки золота и понять, что инвесторы начинают выходить из защитных активов и жаждут прибыли, которой так не хватало в конце 2018 года. Для России же эта ситуация может стать неоднозначной.

Пп его мнению, если война прекратится, то США могут снова переключиться на российскую экономику и вернуть обсуждение нового пакета санкций, и инвесторы могут устроить распродажу наших ОФЗ, что спровоцирует рост курса доллара.

«Однако если это не произойдет и власти США захотят пожить в мире, то эта обстановка станет благоприятной и для российского рынка, ведь инвесторы потянутся в рисковые активы, а рынки развивающихся стран как раз являются основополагающими в данном направлении», — считает Ершов.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, власти США и Китая близки к прекращению торговой войны. Соглашение сторон постепенно обретает форму, благодаря ему Китай может избавиться от большей части ограничений.

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