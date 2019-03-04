Кабул, 4 марта, 2019, 12:52 — ИА Регнум. Движение Талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ) утром 1 марта предприняло атаку на военную базу правительственных сил в Афганистане. База носит название Сихораб и находится в провинции Гильменд. На ней также были развернуты и военные США.

Dvidshub.net Американцы в Афганистане

Сигналом к началу штурма послужил взрыв заминированного автомобиля у въезда на военный объект. Автомобиль был припаркован, подрыв инициировал смертник. Взрыв создал возможность для нападавших войти на территорию военной базы. Завязался бой, который длился, как минимум, первую половину дня.

По информации источников американских СМИ в афганских спецслужбах, как минимум, погибло 25 военнослужащих афганской армии. Участие в нападении принимали более двух десятков талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Есть пленные из числа афганских военных, но их количество неизвестно.

Движение Талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в свою очередь заявило, что уничтожило десятки афганских военных, а также военнослужащих США. Также утверждается, что было уничтожено несколько самолетов и убито шестеро пилотов.

Полковник ВС США Дейв Батлер, представляющий командование США в Афганистане, официально отрицает информацию, изложенную в заявлении Талибана (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Он сообщил, что атака на базу была отбита афганскими силами безопасности.

За более чем 17 лет войны в Афганистане США потеряли более 2400 своих граждан и потратили на эту войну более 900 миллиардов долларов США. Военный контингент ВС США насчитывает 14 тысяч человек. Ранее сообщалось о наличии планов у администрации президента США Дональда Трампа вывести из этой страны половину своих военнослужащих.

Движение Талибан* — организация, деятельность которой запрещена в РФ