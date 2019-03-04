Обнинск, Калужская область, 4 марта, 2019, 12:44 — ИА Регнум. В Калужской области в Обнинском научно-производственном предприятии «Технология» им. А. Г. Ромашина (входит в Госкорпорацию Ростех) изготовили бескаркасный корпус египетского космического аппарата EgyptSat-A. Спутник, запущенный с космодрома Байконур, стал третьим российским космическим аппаратом с корпусом, изготовленным по уникальной технологии.

Technologiya.ru Производство бескаркасного корпуса спутника

Как сообщил 4 марта корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор ОНПП «Технология» Андрей Силкин, оригинальная технология заключается в изготовлении бескаркасного корпуса спутника. Конструктивные особенности корпуса позволяют размещать в нем панели терморегулирования со встроенными силовыми элементами, что увеличивает пространство внутри спутника, которое может быть использовано для размещения дополнительной аппаратуры. Вес космического аппарата с таким корпусом меньше каркасных аналогов на 15%, а сборка с необходимой точностью может быть произведена менее чем за час.

«Бескаркасная технология изготовления спутников — собственное техническое решение предприятия, реализованное в сотрудничестве с партнерами — НПП «ТАИС». Оно позволяет минимизировать трудозатраты и сократить время сборки, при этом проектирование и создание готового изделия занимает менее трех месяцев с момента получения технического задания. Раньше только процесс сборки мог занимать до полугода! Это существенное преимущество при реализации масштабных проектов по созданию орбитальных спутниковых группировок», — сказал Андрей Силкин.

Спутник EgyptSat-A изготовлен в интересах египетского Национального агентства по дистанционному зондированию Земли. Он оснащен современной оптико-электронной аппаратурой с высоким пространственным разрешением. Космический аппарат может вести съемку в видимом и инфракрасном спектрах в панхроматическом (черно-белом) и мультиспектральном диапазонах. Аппарат получил усовершенствованные оптико-электронную систему и бортовой комплекс управления, высокоскоростную бортовую радиолинию и модернизированные солнечные батареи. Масса аппарата около одной тонны. Срок службы спутника на орбите составляет 11 лет.