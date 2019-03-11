Каракас, 4 марта, 2019, 12:42 — ИА Регнум. Если Хуан Гуайдо вернется в Венесуэлу, он рискует стать «ритуальной жертвой», которую США принесут ради эскалации ситуации в этой стране, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 4 марта, комментируя заявления Джона Болтона о «недопустимости» попыток противодействия властей Венесуэлы возвращению в страну самопровозглашенного «президента».

Иван Шилов ИА REGNUM Хуан Гуайдо

Как сообщалось ранее, советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон написал на своей странице в Twitter, что попытки властей Венесуэлы помешать возвращению в страну самопровозглашенного «президента» Хуана Гуайдо вызовут «серьезный ответ со стороны США и международного сообщества».

«Американцы грозят властям Венесуэлы, которые могут помешать «безопасному возвращению» Хуана Гуайдо в страну. Заинтересованность США в том, чтобы Гуайдо вновь оказался в Венесуэле, понятна: после захлебнувшейся попытки «гуманитарного» вторжения за пределами Венесуэлы этот деятель для их целей неэффективен.

Надеюсь, что правительство Николаса Мадуро так называемого «временного президента» в страну не пустит. Если Хуан Гуайдо окажется в Венесуэле, он сразу же будет убит американцами, и события примут самый трагический характер. Он может быть убит и за границей, но это всё же уже другая история.

Гуайдо — преступник, он попытался украсть не принадлежащие ему полномочия, и он должен был бы сидеть в тюрьме. Но пусть пока ради сохранения возможности мирного выхода из кризиса в Венесуэле побудет за границей. Неужели он сам не понимает, что его уготовили на заклание?» — отметил Михаил Демурин.