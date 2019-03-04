Находка, Приморский край, 4 марта, 2019, 12:40 — ИА Регнум. В Приморье 29 женщин подали заявки для участия в федеральном образовательном проекте «Мама-предприниматель». С 28 февраля по 4 марта в Находке проходил тренинг-интенсив по основам предпринимательства и эффективному управлению бизнесом, в ходе которого участницы разработали собственные бизнес-планы и в последний день представили их перед экспертным жюри, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба администрации Приморского края Победительница Олеся Овчинникова

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Проект «Мама-предприниматель» призван помочь открыть свое дело женщинам, находящимся в декретном отпуске или имеющим несовершеннолетних детей. По традиции проект проходит к Международному женскому дню — победительнице вручают грант в 100 тыс. рублей на реализацию своей идеи.

В этом году главный приз достался Олесе Овчинниковой, которая составила бизнес-план по переработке вторсырья.

«Я с города Находка, малышу 5 месяцев. Мы с мужем давно хотели открыть свой бизнес, была идея, была цель. Не знала с чего начать, но вот теперь на проекте я многое узнала, научилась, и готова идти в бой. Моя бизнес-идея — это переработка вторичного сырья. Становление компании требует много вложений, поэтому полученные 100 тыс. пойдут в дело, очень мне пригодятся», — поделилась впечатлениями с корреспондентом ИА REGNUM победительница конкурса Олеся Овчинникова.

В мероприятии приняли участие жительницы всего Приморского края. Больше всего бизнес-идей были связаны с открытием заведений общественного питания.

«Нынешний проект вышел за рамки Владивостока — это одно из отличий от двух предыдущих. У нас всегда было много заявок от женщин Находки, поэтому было принято решение провести конкурс именно в Находке. Как тренер могу отметить, что все участники были в учёбе активные, пытливые, всем интересовались и в итоге сделали качественные презентации своих бизнес-идей. Пять дней тренинга даром для женщин не прошли, они получили базовые знания, разобрались в законодательных и налоговых тонкостях и по окончанию показали хороший уровень», — рассказала руководитель комитета по развитию женского предпринимательства Приморского краевого отделения «Опора России» Лариса Бутенко.

Напомним, президент РФ Владимир Путин подчеркивал не раз, что повышение доходов семей с детьми, создание условий для активной трудовой деятельности родителей, имеющих несовершеннолетних детей, является в России приоритетным направлением.

Проект «Мама-предприниматель» — как раз один из таких примеров: участники получают поддержку как от государства, так и от предпринимательского объединения.

Образовательный проект «Мама-предприниматель» прошел в Приморье во второй раз. Его организаторы — АО «Корпорация МСП» совместно с Комитетом по развитию женского предпринимательства «Опора России» при поддержке администрации Приморского края.

«Участницы проекта «Мама-предприниматель» — это успешные, энергичнее женщины, которые умеют сочетать заботу о своей семье с бизнесом. Победительницы прошлых лет хорошо известны приморцам своими проектами — это центр социального обслуживания, который оказывает помощь пожилым и ограниченно подвижным людям во Владивостоке, логопедический центр для помощи детям в Уссурийске, на счету выпускниц частные детские сады, ателье, студии танцев и творчества и другие небольшие, но успешные компании. В этом году в проекте приняли участие 29 женщин, и многие из них заявили о планах открыть кафе, коворкинкиги и другие заведения в сфере услуг. Проект становится для них своеобразным импульсом к действию — полученные знания помогают быстрее пройти путь становления в бизнесе, избежать подводных камней, найти наставников и партнеров среди женского делового сообщества региона», — рассказал врио вице-губернатора Приморского края Константин Богданенко.

Как сообщало ИА REGNUM, уже несколько лет в России действует федеральный образовательный проект по поддержке предпринимательства «Мама-предприниматель». Он ориентирован на женщин, которые хотят совмещать материнство и бизнес.