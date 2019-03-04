Москва, 4 марта, 2019, 12:16 — ИА Регнум. В Москве бесплатной станет парковка в течение 8 и 9 марта, сообщил журналистам 4 марта вице-мэр Москвы Максим Ликсутов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Парковка

В праздничные дни в центре города будут проходить праздничные мероприятия.

«8 и 9 марта горожане смогут припарковать автомобиль рядом с местами гуляний бесплатно», — сказал он.

Отмечается, что в праздничные дни в столице традиционно снижается интенсивность движения транспорта, так как многие уезжают из города. Следовательно, бесплатная парковка не повлияет на загруженность дорог.

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Припарковать транспорт можно будет бесплатно на любой улице, включенной в зону городского парковочного пространства. При этом стоянки со шлагбаумами останутся платными и будут работать в прежнем режиме.

Ранее аналогичное решение власти Москвы приняли и 23 февраля.