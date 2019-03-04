Москва, 4 марта, 2019, 12:13 — ИА Регнум. Глава департамента Роскосмоса Станислав Жарков назвал «скотобазой» людей, проживающих в хрущёвках и попавших в программу московской реновации. Об этом 4 марта сообщил телеграм-канал «Медиатехнолог».

Фрагмент ленты телеграм-канала «Медиатехнолог»

В субботу, 2 марта 2019 года, в своей публикации чиновник заявил, что он положительно относится к программе, но считает, что «контингент из хрущёвок» испортит все в новых домах за несколько лет. Когда пользователи Facebook указали ему на недопустимость подобных высказываний, Жарков крайне грубо им ответил.

«Ты какая категория скотобазы из хрущевки: бухаешь, колешься, бросаешь мусор в поъезде, орешь по ночам или всё сразу?» — написал Жарков.

Стоит отметить, что на момент написания этой заметки соответствующей публикации на странице Жаркова в Facebook обнаружено уже не было, однако в сети сохранились скриншоты записи.

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Напомним, в феврале 2019 года Президиум Нижегородского регионального отделения «Единой России» решил лишить полномочий заместителя председателя городской думы Дзержинска Игоря Крашенинникова. Причиной вынесения такого решения стало то, что Крашениников в ходе конфликта на дороге позволил себе выражаться нецензурно.