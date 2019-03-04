Астана, 4 марта, 2019, 12:17 — ИА Регнум. По итогам января 2019 года стоимость авиабилетов в Казахстане выросла на 19% в годовом выражении, сообщает 4 марта аналитический портал Energyprom со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики.

Цитата из м/ф «Икар и Мудрецы». реж. Федор Хитрук. 1976. СССР Перелет не для всех

В Мангистауской области Казахстана стоимость авиабилетов выросла на 59,1%, в Джамбульской области — на 43,3%, в Кызыл-Ординской области — на 35,4%, в Туркестанской области — на 29%.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января 2019 года воздушным транспортом в Казахстане перевезли 586,6 тыс. пассажиров, что на 8,3% меньше, чем годом ранее. Пассажирооборот составил 1,157 млрд пассажиро-километров.