Ленинградская область, 4 марта, 2019, 12:13 — ИА Регнум. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко назначил нового куратора некоторым областным комитетам, которые ранее курировал бывший заместитель председателя правительства Ленинградской области по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике Олег Коваль.

Дарья Драй ИА REGNUM Здание правительства Ленобласти

Коваль находится под стражей с конца января 2019 года по делу о крупном мошенничестве, совершенном до его прихода в областную власть; он уже уволен с государственной должности.

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Кроме того, губернатор Дрозденко принял и другие управленческие решения в рамках проводимой в Ленобласти административной реформы.

Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Ленобласти, комитеты по топливно-энергетическому комплексу и по жилищно-коммунальному хозяйству региона отныне перешли в ведение заместителя председателя правительства Ленинградской области по строительству Михаила Москвина.

«Объединение таких направлений со строительным блоком позволит на качественно ином уровне подходить к вопросам реконструкции и возведения объектов ТЭК и ЖКХ. Также в результате реформы нам будет проще решать самый проблемный вопрос в строительстве — обеспечение новостроек сетями», — пояснил Михаил Москвин смысл этого решения губернатора.

По его словам, «блок ЖКХ и энергетики сконцентрируется на доступности ресурсов для населения, улучшении среды и обновлении жилого фонда».

Другим решением Александра Дрозденко, комитет градостроительной политики передан в ведение первого заместителя председателя правительства Ленинградской области — председателя комитета финансов Романа Маркова.

«Роман Марков курирует сегодня не только финансовый блок, он сегодня курирует такое общее понятие, как казна Ленинградской области. Казна любого субъекта, любого предприятия — это все активы, которые могут быть использованы для достижения экономических показателей и финансовых целей. В подчинении Романа Ивановича уже находились комитет по управлению государственным имуществом и комитет госзаказа. Сейчас добавился комитет по градостроительной политике. И это все как раз является той составляющей казны, о которой я говорю», — объяснил губернатор Ленинградской области.

По словам самого Маркова, это сделано «для более четкой координации, чтобы как можно быстрее и как можно более качественно выполнить задачи, которые нам ставят целевые модели по постановке на кадастровый учет границ муниципальных образований и поселений, границ территориальных зон».

В течение 2019 года в Ленинградской области 60% территориальных зон должны быть поставлены на кадастровый учет. «Эту задачу можно выполнить только путем очень четкой и слаженной работы этих двух направлений — земельно-имущественного блока и архитектурного», — добавил Роман Марков.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 февраля Александр Дрозденко подписал постановление, утверждающее новую структуру органов исполнительной власти в регионе. Это позволит на 10% сократить количество госслужащих, переведя специалистов, непосредственно не реализующих государственные функции, в категорию вспомогательного персонала, в госучреждения и подведомственные организации. Кроме того, появилась администрация губернатора Ленинградской области, исполняющая организационные, контрольные и координационные функции.