Ереван, 4 марта, 2019, 12:06 — ИА Регнум. Несколько дней назад армянская газета «Жаманак» опубликовала неоднозначную новость, подхваченную многими армянскими СМИ о том, что якобы правительство Армении намерено объявить день отставки Сержа Саргсяна (23 апреля) «Днем гражданина» и сделать его нерабочим.

hetq.am День отставки Сержа Саргсяна на улицах Еревана. 23.04.2018 г

Так, согласно газете, эта инициатива будет обсуждена и одобрена на заседании правительства 7 марта, чтобы к 23 апреля она была принята парламентом, вступила в силу, и чтобы граждане уже в этом году могли отметить этот праздник.

Учитывая то обстоятельство, что в последний период наблюдается практика принятия тех или иных решений, а затем их же отмена или же их пересмотр, агентство АрмИнфо попыталось выяснить насколько вероятно принятие такого решения.

Учитывая то обстоятельство, что на сайте правительства Армении еще не опубликована повестка предстоящего заседания исполнительного органа, и она станет известна лишь в 6 марта, агентство обратилось за разъяснениями в аппарате правительства, где сообщили, что не обладают информацией по этому вопросу и обещали выяснить, рассматривается ли включение в повестку следующего заседания подобного вопроса.

В свою очередь пресс-секретарь премьер-министра Армении Владимир Карапетян сообщил, что действительно такое предложение поступало в правительство.

«В правительство поступило предложение учредить такой день. Однако, обсуждения по вопросу Дня гражданина и даты этого праздника продолжаются», — подчеркнул Карапетян. При этом он затруднился сказать будет ли включен этот вопрос в повестку предстоящего заседания исполнительного органа.

23 апреля 2018 года, после массовых акций протеста против того, что отработавший два срока президент Армении Серж Саргсян был избран парламентом Армении на должность премьер-министра, предварительно инициировав соответствующие изменения в конституции, Саргсян подал в отставку. После отставки во всей Армении начались народные гуляния.