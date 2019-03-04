Москва, 4 марта, 2019, 12:02 — ИА Регнум. В Москве и Московской области в Международный женский день 8 марта ожидается до +8 градусов, об этом «Интерфаксу» сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва. Весна. Женщины

По его словам, прогноз на текущую неделю сложный, погода будет очень изменчивой. Так, сегодня, 4 марта, в столице начинается потепление, уже 5 марта температура вырастет до +3…+5 градусов. Однако 6 марта днем начнется понижение температуры — вечером ожидается до — 12 градусов, а также сильный ветер и гололедица.

Уже 7 марта днем начнет опять теплеть, к вечеру температура воздуха составит −1…−3 градусов. В Международный женский день днем в столице ожидается от +3 до +8 градусов, оттепель продлится как минимум до 9 марта, добавил Вильфанд.

Напомним, ранее столичные власти предупредили, что первые дни недели возможны снег, метель и сильный ветер. На дорогах гололедица. Следует избегать оставления автомобилей вблизи широкоформатных конструкций и деревьев, а лучше воспользоваться общественным транспортом, говорится в сообщении.

Читайте также: В Москве 5 марта потеплеет до +5