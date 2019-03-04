Калуга, 4 марта, 2019, 12:01 — ИА Регнум. В Калужской области началась работа по подготовке лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов в сезоне охоты 2019−2020 годов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном министерстве и сельского хозяйства.

Сергей Ворошилов. Охота с гончими

В настоящее время в охотничьих угодьях районов области заканчивается зимний маршрутный учёт охотничьих зверей и птиц. На его основании в середине — второй половине марта будут произведены расчёты численности охотничьих животных и планируемых квот их добычи в разрезе охотничьих хозяйств и общедоступных охотничьих угодий.

Отмечается, что проводить обсуждение материалов квот добычи охотничьих ресурсов на территории Калужской области на текущий и следующий год, подлежащих государственной экологической экспертизе, муниципальные образования региона будут впервые.

Глава регионального минсельхоза Леонид Громов поставил задачу провести общественные обсуждения по этому вопросу до 25 апреля 2019 года.