Москва, 4 марта, 2019, 11:56 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на совершенствование государственного регулирования цен на электроэнергию на оптовом и розничных рынках, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 4 марта.

Дарья Антонова ИА REGNUM Лампочка

Предлагается исключить возможность превышения роста тарифов на услуги по передаче электроэнергии для конечных потребителей над параметрами, определяемыми правительством в прогнозе социально-экономического развития, за счет включения расходов на исполнение инвестиционных программ региональными тарифными органами над предельными уровнями тарифов.

Сейчас до 15% тарифных решений по услугам по передаче электроэнергии принимается на уровне выше предельных максимальных уровней тарифов, установленных ФАС, указали авторы инициативы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава правительства РФ Дмитрий Медведев говорил, что согласно поправкам, цену на электроэнергию нельзя будет менять без согласования с ФАС. Если цены окажутся вне рамок предельных значений, то они автоматически будут определяться по минимальному уровню тарифа, отмечал он.