Анкара, 4 марта, 2019, 11:52 — ИА Регнум. В Турции футболист пронёс на поле лезвие и ранил нескольких соперников. Об этом сообщается в «твиттере» Yeni Şafak Spor.

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Инцидент произошёл во время матча третьего турецкого дивизиона между командами «Амедспор» и «Сакарьяспор». Футболист «Амедспора» Мансур Чалар спрятал в руке острое лезвие и стал нападать на соперников.

https://twitter.com/yenisafakspor/status/1102244190803628032

При этом в некоторых случаях Чалар делал это незаметно для соперников, а во время более активного конфликта он нанёс порез на лицо одному из игроков.

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