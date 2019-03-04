Красноярск, 4 марта, 2019, 11:48 — ИА Регнум. Железобетонная облицовка напорных водостоков всех 12 гидроагрегатов Красноярской гидроэлектростанции начала трескаться. Сеть трещин с раскрытием более 0,3 мм была выявлена Енисейским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) в ходе проверки.

Трещина в стене

Кроме того, установлено, что на ГЭС отсутствует система защиты здания станции и автоматические защитные устройства от затопления в случае разрыва водоводов, пишет Интерфакс.

Компании предписано устранить все выявленные нарушения. Это должно быть сделано не позднее 1 августа.

Напомним, Красноярская ГЭС — первая гидроэлектростанция на реке Енисей. По установленной мощности, которая составляет 6 млн кВт, входит в десятку крупнейших гидроэлектростанций мира и занимает второе место в России.

Красноярская ГЭС — основной производитель электроэнергии в Красноярском крае. Её среднегодовая выработка составляет 18,4 млрд кВт·ч. В российском производстве доля электроэнергии Красноярской ГЭС составляет до 2,8%.