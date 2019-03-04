Киев, 4 марта, 2019, 11:47 — ИА Регнум. Глава «Нафтогаза» перестал «сомневаться» в успехе проектов строительства российских трубопроводов в обход Украины и просит Запад о помощи — но помощь не придет, и самый последний крик будет обращен уже в адрес России, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 4 марта, комментируя высказывания Андрея Коболева о транзите российского газа.

Цитата из к/ф «Бриллиантовая рука». реж. Леонид Гайдай. 1968. СССР Шеф, всё пропало!

Как сообщалось ранее, генеральный директор «Нафтогаза» заявил, что Украине грозит полная потеря газового транзита после строительства и сдачи в эксплуатацию «Северного потока — 2». В связи с этим газотранспортная система Украины окажется невостребованной.

По утверждению Коболева, именно ГТС Украины является сдерживающим фактором против «российской агрессии», а после завершения строительства новых газопроводов «военные риски» вырастут. Глава «Нафтогаза» предложил западным странам «классическое партнерство» в форме допуска зарубежных компаний к управлению украинской ГТС в обмен на их инвестиции.

«Гендиректор «Нафтогаза» Андрей Коболев кричит о помощи: сдача в эксплуатацию трубопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» (в успехе обоих проектов он не сомневается) сделает невостребованной газотранспортную систему (ГТС) Украины. Кричит он, обращаясь к Западу. Призывает строить «классическое партнерство», привлекать иностранные компании в управление украинской ГТС, «делиться доходами и прибылью в обмен на инвестиции, в обмен на приобретение доли, в обмен на поддержку на Западе».

Поздновато он решил «делиться», да и призывы к «классическому партнёрству» от представителя Украины звучат как анекдот.

Чтобы в Европе смеялись хотя бы не сразу, Коболев пугает их «российской агрессией». Но дальше сразу проговаривается: весь этот газопровод — «потеря денег». Да и нет никакого «военного риска», если только сам Киев не захочет рискнуть.

Уверен, что никто в Западной Европе и тем более в США терять деньги, вкладываясь в украинскую ГТС в сегодняшних обстоятельствах, не захочет. Обстоятельства же эти, формируемые нарастающей враждебностью Запада к России (свою немалую лепту в которую вносит Украина), скоро не изменятся.

Единственный, кто может спасти украинскую ГТС — Россия. К ней в итоге и будет обращён последний крик о помощи из Киева», — отметил Михаил Демурин.