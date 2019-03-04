Ярославль, 4 марта, 2019, 11:43 — ИА Регнум. 3 марта произошел пожар на Ярославском шинном заводе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в главном управлении МЧС по Ярославской области.

ГУ МЧС по Ярославской области Пожар на шинном заводе

Пожар начался около 14 часов. Загорелся склад завода на площади 150 квадратных метров. Горели резиновые изделия, черный столб дыма был виден за несколько километров от места возгорания.

В тушении пожара принимали участие 60 человек и 13 единиц техники. Огонь удалось локализовать в 14 часов 42 минуты. В результате пожара никто не пострадал.