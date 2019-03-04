Горловка, ДНР, 4 марта, 2019, 11:42 — ИА Регнум. Очередной обстрел ВСУ привел к разрушениям в посёлке Зайцево на окраине города Горловка, заявил глава местной городской администрации Иван Приходько, сообщило 4 марта «Донецкое агентство новостей».

ИА Красная Весна После обстрела

«В результате ночного обстрела со стороны ВСУ в посёлке Зайцево повреждены дом и хозяйственные постройки по адресу улица Брусилова, 15, а также дом по улице Бакшеева, 10», — рассказал чиновник.

Человеческих жертв удалось избежать, место обстрела обследуют представители ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские силовики 16 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив более 164 единицы боеприпасов различных типов.

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