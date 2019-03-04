Калуга, 4 марта, 2019, 11:39 — ИА Регнум. Банковские кредиты на 32,2 млрд рублей получили в 2018 году предприятия малого и среднего бизнеса Калужской области. Рост по сравнению с 2017 годом составил 9,7%, сообщает 4 марта корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на управляющую Калужским отделением Банка России Ирину Карлаш.

ИА REGNUM Рубли

По её словам, в 2018 году всего бизнес калужского региона получил больше 152 млрд кредитов в банках. Треть общей суммы пришлась на торговые предприятия (48,9 млрд рублей). Также значительно выросли объемы кредитования организаций сельского хозяйства (в 1,2 раза), производства и распределения электроэнергии, газа и воды (в 1,8 раза), обрабатывающих отраслей (на 5%). На долю малого и среднего бизнеса пришлось больше 20% кредитов.

В конце 2018 года на базе Калужского отделения Банка России открылась дискуссионная площадка «Финансовая доступность для МСП». 5 марта 2019 года состоится вторая сессия ее работы.

«Дискуссионная площадка — это ресурс конструктивного диалога между бизнесом и банковским сектором, — сказала Ирина Карлаш. — Она станет весомым дополнением к уже существующим в регион практикам и объединит необходимые усилия для комплексного анализа финансовых проблем МСП и поиска путей их решения».

Как сообщало ИА REGNUM, оборот субъектов малого бизнеса Калужской области в 2018 году составил 420 млрд рублей. На малых и средних предприятиях работают почти 150 тысяч человек — это более трети (27%) от общей численности экономически активного населения. В 2018 году были сохранены основные инструменты поддержки малого и среднего бизнеса, в частности, субсидирование затрат, муниципальные программы развития, деятельность институтов развития, имущественная поддержка.

Планы по развитию малого бизнеса на 2019 и последующие годы связаны с выполнением мероприятий национального проекта «Развитие малого и среднего предпринимательства и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В рамках этой программы в Калужской области утверждено четыре региональных проекта, согласно которым уже в 2019 году планируется увеличение объема финансирования на поддержку экспортоориентированных предприятий, активизация выдачи микрозаймов и поручительств, а также планируется создание в Калуге Дома предпринимателя, действующего по принципу «единого окна».