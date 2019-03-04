Таллин, 4 марта, 2019, 11:34 — ИА Регнум. Реформистская партия Эстонии является «оппозиционной» только формально, она продолжит проведение прежнего курса, и России не стоит верить словам о желании «улучшить отношения», как не стоит и поддерживать эстонскую экономику, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 4 марта, комментируя итоги парламентских выборов в Эстонии.

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Как сообщалось ранее, по данным эстонской избирательной комиссии, выборы выиграла Реформистская партия, набравшая около 40% голосов.

«Говорить о победившей на парламентских выборах в Эстонии Реформистской партии как о партии оппозиционной можно только формально и относительно. На деле реформисты уже долгие годы являются основой либерально-консервативного, прозападного, проамериканского курса Таллина. Что же касается отношения к проблемам наших соотечественников — русского меньшинства, то достаточно напомнить, что это именно при реформистах решением их премьер-министра Андруса Ансипа был демонтирован монумент воину-освободителю в центре Таллина. Тогда они не только осуществили незаконную эксгумацию останков советских воинов и добавили новое ведро грязи в порочащую Красную Армию бесстыжую пропагандистскую кампанию, но и применили силу в отношении протестовавших русских жителей.

В отличие от социалистов в Молдавии реформисты в Эстонии действительно победили, они без труда сформируют коалицию, и она продолжит проведение того же курса, которому в главном следовали все правительства этой страны в последние десятилетия. Возможны некоторые нюансы, отклонения, но в главном это будет антироссийский, проамериканский курс во внешней политике и политика ассимиляции русских внутри страны. А как эстонцы будут решать другие свои внутренние проблемы, более консервативным или более либеральным способом — какое нам, собственно дело?

Для нас главное — не купиться на возможные новые попытки делать вид, что Таллин заинтересован в «улучшении отношений с Россией». В действительности заинтересованность есть только в одном: продолжать поддерживать свой бюджет за счёт торговли и, главное, использования нами эстонских железных дорог и портов. Этой возможности мы должны последовательно лишать все эстонские правительства — от ультра-шовинистов до центристов. Все они одним американским миром мазаны», — отметил Михаил Демурин.