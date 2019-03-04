Екатеринбург, 4 марта, 2019, 11:32 — ИА Регнум. В Екатеринбурге Следственный комитет начал проверку по факту возможного нападения шестерых подростков 15−16 лет на женщину с ребёнком. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном следственном управлении.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Следственный Комитет Российской Федерации

«Органами СКР по Свердловской области организована проверка достоверности изложенных в СМИ сведений», — отметили в ведомстве.

.

Если сведения о нападении подтвердятся, то следователи примут все исчерпывающие меры для того, чтобы дать этой ситуации объективную правовую оценку. Отметим, также свою проверку ведут и сотрудники полиции. В подразделении МВД России журналистам уже пояснили, что заявления в органы правопорядка об этом инциденте не поступало. Также не было информации из медицинских учреждений Екатеринбурга.

При этом некоторые местные СМИ сообщают о том, что «ребёнок» является взрослым мужчиной. Анонимная запись в социальных сетях также позднее была исправлена. К записи в группе Инцидент Екатеринбург» добавлено пояснение от редакции о том, что она сделана матерью уже взрослого сына.

По неофициальным данным, пострадавший мужчина сейчас находится в больнице. Его готовят к операции.