Лос-Анджелес, США, 4 марта, 2019, 11:30 — ИА Регнум. После того, как лента «Зеленая книга» победила в номинации «Лучший фильм» кинопремии «Оскар», она стал более популярной. Количество кинотеатров в США, в которых её показывают, увеличилось на 1388. Об этом 3 марта сообщил портал Screen Rant.

Цитата из к/ф «Зеленая книга». реж. Питер Фаррелли. 2018. США Тони «Болтун» Валлелонга и Дон Ширли

Издание отмечает, что закономерным следствием роста популярности фильма и расширения числа площадок показа стало увеличение показателя кассовых сборов. В минувшие выходные (с 28 февраля по 3 марта 2019 года) фильм смог собрать в кинопрокате США ещё $4,7 млн и занял пятое место в чарте. Притом, что в предыдущий уик-энд он смог занять лишь 11 позицию. Сумма общемировых сборов картины уже составила $200 млн.

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Напомним, на производство «Зеленой книги» было потрачено $23 млн. Премьера картины прошла 11 сентября 2018 года в рамках Международного кинофестиваля в Торонто. Снял её режиссёр Питер Фаррелли.