Москва, 4 марта, 2019, 11:30 — ИА Регнум. По итогам 2018 года больше всего задолженности по кредитам среди регионов России накопили жители Ингушетии. Согласно исследованию агентства «РИА Рейтинг», проведённому на основе данных Центробанка, на них приходится 15,9% всей простроченной задолженности населения перед банками на начало 2019 года.

Долг

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При этом за год Ингушетия сильнее других регионов снизила задолженность — на треть. Также в тройке антилидеров по кредитным долгам оказались Карачаево-Черкесия (10,27%) и Бурятия (8,11%). В топ-10 по худшим показателям погашения задолженности также вошли регионы Северного Кавказа и юга России — Северная Осетия, Адыгея, Астраханская область, Ставропольский и Краснодарский края, Кабардино-Балкария и Дагестан.

Меньше всего просроченных кредитов — у жителей Севастополя, Крыма, Ненецкого, Чукотского и Ямало-Ненецкого автономных округов. У этих регионов доля просроченной задолженности на январь 2019 года варьируется от 1,02% до 3,07% от общей доли просроченной задолженности населения перед банками.

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Добавим, что в целом в 2018 году портфель выданных населению кредитов вырос на 22,4%, что стало рекордом с 2013 года. Всего банки выдали кредитов и кредитных лимитов на 12,5 трлн рублей, при этом доля просроченной задолженности сократилась до 760 млрд рублей (на 1,9% меньше, чем годом ранее).

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2018 года объём задолженности граждан РФ по кредитам увеличился до 14,86 трлн рублей. При этом почти половина задолженностей связана с ипотечным кредитами. Однако, по прогнозам экспертов, в 2019 году объём долгов может снизиться за счёт уменьшения темпов роста объёма кредитования в целом.

Добавим, что в конце 2018 — начале 2019 года число жителей России, желающих получить кредит, увеличилось на 28%.