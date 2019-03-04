Одинцово, Московская область, 4 марта, 2019, 15:54 — ИА Регнум. В Одинцовском районе Подмосковья в середине учебного года закрылся младший корпус Назарьевской средней общеобразовательной школы. Это оказалось неожиданностью для педагогов и многих родителей и повлекло за собой неудобства для учеников, которые теперь вынуждены учиться во вторую смену в основном корпусе школы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Младший корпус Назарьевской средней общеобразовательной школы

Дарья Антонова ИА REGNUM Сейчас школа закрыта для обучения

Поводом для закрытия стала небольшая протечка крыши здания из-за обильного количества осадков, выпавших этой зимой. Жалобы на образовательное учреждение поступили со стороны инициативной группы, состоящей из местных активистов и некоторых родителей. Как заявила корреспонденту ИА REGNUM член управляющего совета школы, ремонт крыши должен быть проведён до конца августа 2019 года, соответствующее предписание Роспотребнадзора висело на сайте школы и родители должны были его видеть.

«Родители не хотели переводить детей в основной корпус, так как основное здание не вмещает такое количество человек, многие начали учиться во вторую смену, причём маленькие дети, 2−3 классы. Получилась дополнительная нагрузка, классы непрофильные, и нарушился рабочий процесс. В данный момент школа закрыта на инструментальное обследование», — сообщила она.

Дарья Антонова ИА REGNUM Следы от протечки в основном находятся в углах

Известно, что в здании несколько лет не проводился капитальный ремонт. Однако начальный корпус был полностью допущен до занятий в 2018 году, согласно акту приёма готовности школы перед началом учебного сезона. Капитальный ремонт крыши и замену деревянного каркаса Роспотребнадзор предписал провести до 26 августа 2019 года. Тогда насколько необходимым было закрывать школу именно посреди рабочего процесса, создавая лишнюю нагрузку учителям и нарушая график обучения детей?

Дарья Антонова ИА REGNUM Учебный класс

Как корреспонденту ИА REGNUM прокомментировала мама одного из учеников младшей школы Екатерина К., жалобы активистов похожи на желание подорвать авторитет школы, и сейчас многие родители опасаются, что требование закрыть школу не единственное, и впоследствии здание могут потребовать снести.

«Пока мы учим детей и ходим на работу, группа людей, часть из которых отношения к школе не имеет, подняла панику, играя на нервах или незнании родителей. Течь сразу починили, а в остальных классах никаких проблем и не было. Условия учебы — сказочные. В закрытии школы и экспертизе нет никакого смысла, деньги на ремонт летом выделены были заранее. Но активисты преследуют явно не цель сделать детям лучше. Школа парализована, деморализована, директор слёг, мы, родители, боимся провокаций со стороны этих активистов», — заявила она.

Дарья Антонова ИА REGNUM Спортивный зал

Отметим, визуально здания начального и основного корпуса находятся в хорошем состоянии: при каждом классе имеются туалет и раздевалка, стены ровные, вся мебель новая. Небольшие следы протечек действительно есть, в основном они находятся по углам классов. Как корреспонденту ИА REGNUM пояснил представитель администрации школы, балки перекрытий крыши сделаны из прочных рубленых брёвен, и гнилые материалы на крыше отсутствуют. Требуется ремонт лишь металлической кровли. И тот факт, что в школе обучаться безопасно, подтверждает акт приёмки готовности школы в учебному году, составленный комиссией управления образования Одинцовского района летом 2018 года.

Дарья Антонова ИА REGNUM Учебный класс

«Отмечу, что инициативная группа выступила дестабилизатором ситуации, вообще не предложив ничего созидательного (все призывы сводились к тому, что надо срочно «закрыть, а потом снести»). Интересно, а если инструментальная проверка подтвердит сохранность здания, каков будет следующий повод для «хайпа»?» — прокомментировала член Общественной палаты региона Мария Болшакова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в сюжете одного из федеральных телеканалов появилась информация о многочисленных нарушениях в Назарьевской СОШ. Речь шла о том, что дети учатся в ужасных условиях, а на голову им в буквальном смысле слова падают плиты.

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