Орск, Оренбургская область, 4 марта, 2019, 11:24 — ИА Регнум. По факту убийства 38-летнего замдиректора по реализации услуг Орского производственного объединения филиала ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» — «ОренбургЭнерго» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст.105 Уголовного кодекса Российской Федерации. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по Оренбургской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

Тело мужчины с признаками насильственной смерти было обнаружено в понедельник, 4 марта, на лестничной площадке подъезда жилого дома по улице Коваленко, 17/1 в Орске.

«Тело погибшего обнаружили местные жители… — говорится в сообщении. — В ходе осмотра места происшествия обнаружены предметы, имеющие значение для дела».

В настоящее время на месте трагедии работают следователи, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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