Москва, 4 марта, 2019, 11:12 — ИА Регнум. Самыми востребованными поддержанными автомобилями в Москве в январе текущего года оказались машины марки Mercedes, сообщает 4 марта «Автостат».

Laitr Keiows Стоянка поддержанных автомобилей

По данным аналитического агентства, всего в первый месяц 2019 года в Москве на вторичном рынке было реализовано 16,7 тыс. легковых автомобилей, из них 1139 штук — марки Mercedes. Далее идут Volkswagen (1106) и KIA (1083).

В рейтинг также вошли лидер 2018 года российская LADA с показателем 1059 штук, пятерку замкнула Toyota (1018 штук).

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 марта в России возобновили свою работу социальные программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», согласно которым впервые покупающие машину граждане и семьи с двумя и более детьми соответственно могут рассчитывать на скидку в размере 10% от стоимости транспортного средства.

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