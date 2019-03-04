Киев, 4 марта, 2019, 11:12 — ИА Регнум. Пользователи соцсетей прокомментировали сделанные на заседании Совета регионального развития Одесской области фотографии, на которых президент Украины Петр Порошенко изображен сидящим рядом с пятилитровой бутылью воды.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Управленец

«Видимо не слабый сушняк был у Порошенко», — написал один из интернет-пользователей.

Комментаторы также обратили внимание на то, что на каждом из столиков стояли стаканы и полулитровые бутылки, однако лишь в ногах украинского лидера стояла пятилитровая бутылка.

«Сушит сильно», — иронично прокомментировал фотографию другой пользователь.

Некоторые пользователи выразили мнение, что в таре может находится одеколон или «чистейший спирт», а не минеральная вода. Другие выразили предположение о том, что президент Украины «заряжает воду».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 марта 2019 г. президент Украины Пётр Порошенко прибыл в Одессу с рабочим визитом. Политик выступил на заседании Совета регионального развития Одесской области, на ярмарке «Скарби Одещини» и на Приморском бульваре.

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