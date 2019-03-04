Астана, 4 марта, 2019, 11:14 — ИА Регнум. Авиарейсы между Индией и Казахстаном выполняются в штатном режиме, и все пассажиры, задержавшиеся в Дели, вернулись в республику, заявил 4 марта представитель министерства иностранных дел республики Айбек Смадияров, сообщает агентство «КазТАГ».

(сс) Bharatahs Международный аэропорт имени Индиры Ганди

По его словам, до разрешения нештатной ситуации самолеты выполняли рейсы с дозаправкой в Омане. Дипломат добавил, что в период задержки и отмены авиарейсов был создан оперативный штаб.

Как сообщало ИА REGNUM, проблемы с авиасообщением между Казахстаном и Индией возникли 27 февраля после закрытия воздушного пространства над Пакистаном из-за военно-политического конфликта в Кашмире. Позднее все самолеты выполняли рейсы вне воздушного пространства Пакистана.