Калуга, 4 марта, 2019, 11:07 — ИА Регнум. Заместитель министра строительства и ЖКХ Калужской области Руслан Маилов подписал в Обнинске соглашение с ООО «Информационные системы», которое занимается вопросами разработки и внедрения автоматизированной системы управления в секторе жилищно-коммунального хозяйства. Об этом 4 марта сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации города.

Admobninsk.ru На церемонии подписания соглашения о сотрудничестве.

По словам Руслана Маилова, оцифровку бизнес-процессов в региональном ЖКХ решено было начать с Северной агломерации. Около года компания «Информационные системы» проводила отладку механизмов оцифровки. В Обнинске пионерами по цифровизации стали управляющая компания «ЧИП» и муниципальное предприятие «Теплоснабжение».

Генеральный директор компании ООО «Информационные системы» Степан Музыка рассказал об успешном взаимодействии с обнинскими организациями.

«Когда будут оцифрованы все бизнес-процессы в управляющих и ресурсоснабжающих компаниях, появится возможность контролировать предоставление услуг ЖКХ на всех этапах», — заявил Степан Музыка.

Напомним, в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и национальной программы «Цифровая экономика» в Российской Федерации активно реализуется проект «Умный город». Проект направлен на повышение конкурентоспособности российских городов, формирование эффективной системы управления городским хозяйством, создание безопасных и комфортных условий для жизни горожан.

Цель «Умного города» состоит не только в цифровой трансформации и автоматизации процессов, но и в комплексном повышении эффективности городской инфраструктуры.