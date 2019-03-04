Монтгомери, США, 4 марта, 2019, 11:00 — ИА Регнум. В США обрушившаяся на юго-восток страны непогода нанесла серьёзный ущерб инфраструктуре. Удар стихии пришёлся на штаты Алабама и Джорджия.

Последствия торнадо. США

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https://twitter.com/scottfillmer/status/1102356847640621056

Сообщается о повреждении домов, зданий и деревьев в округе Ли в штате Алабама. Здесь разрушения стали самыми значительными. Масштабы непогоды можно оценить на кадрах видео с места событий, появившихся в сети. В частности, их публикует The Wilson post. Поваленные деревья, обломки строений и кучи мусора, повреждённые автомобили — такую картину после себя оставил торнадо.

https://twitter.com/Almc12345/status/1102349649195790336

Уточняется, что сильнейший торнадо соответствовал по силе EF-3 (по шкале Фудзиты-Пирсона) и был не менее полмили в ширину.

Как сообщало ИА REGNUM, сразу несколько мощных торнадо обрушились на США накануне, 3 марта. Согласно последним данным, в результате разгула стихии в штате Алабама погибли 22 человека, более 40 оказались в больнице. При этом ожидается, что число погибших и пострадавших может возрасти.