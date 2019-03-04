Лос-Анджелес, США, 4 марта, 2019, 11:00 — ИА Регнум. Бен Аффлек рассказал, почему он не будет исполнять роль Бэтмена в будущем фильме режиссёра Мэтта Ривза. Соответствующее интервью актер дал 3 марта журналистам портала IGN.

(сс) françois lafontaine Бэтмен

Аффлек заявил: основной причиной, по которой он решил покинуть проект, стала неудовлетворенность сценарием. Актер отметил, что последние два года работал с очень хорошим писателем, однако за всё это время им так и не удалось создать что-то, что понравилось бы ему самому.

«Я подумал, что пришло время дать попробовать кому-то ещё. И у них появились действительно хорошие люди», — сказал Аффлек.

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Напомним, в январе 2019 года компания Warner Bros. официально заявила, что в новом фильме про Бэтмена, который будет снимать Мэтт Ривз, не появится Бен Аффлек. Пока что неизвестно, кто в итоге придет на смену актеру и исполнит роль Тёмного Рыцаря.