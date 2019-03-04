Веллингтон, 4 марта, 2019, 10:59 — ИА Регнум. К берегам Северного острова в Новой Зеландии спустя 20 лет вернулся южный гладкий кит, сообщает New Zealand Herold.

(сс) MemoryCatcher Кит

По словам исследователя морской природы из университета Окленда Эммэ Кэроролл, южные гладкие киты у побережья Новой Зеландии размножались и готовили потомство к дальней дороге в глубь океана, однако к середине XX века они были практически полностью истреблены из-за китобойного промысла.

Даже после того, отметила исследователь, как охота на них была запрещена, они не стали приплывать к побережью, поскольку поколения китов, которые знали его как отличное место для зимовки, погибли, а новые не знают о нем.

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По данным экологов, в настоящее время популяция этих млекопитающих у побережья составляет порядка двух тысяч особей, однако они зимуют у более мелких островов, и вот спустя почти 20 лет южные гладкие киты появились в бухте Веллингтона, что дает надежду на то, что экологи смогут вернуть гладких китов к берегам Новой Зеландии, подчеркнула исследователь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сотрудники природоохранных организаций зафиксировали рекордное количество южных гладки китов в аргентинской Патагонии. По данным Института охраны китов, в 2017 году в регионе насчитывалось 788 морских млекопитающих, что является рекордным показателем с 1971 года.

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