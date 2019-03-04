Москва, 4 марта, 2019, 10:59 — ИА Регнум. Жителям Москвы весной орнитологи рекомендуют носить зонты, чтобы защищаться от агрессивных ворон, передает АГН «Москва».

Цитата из м/ф «Возвращение блудного попугая». реж. Валентин Караваев, Александр Давыдов. 1984. СССР Прелестно-прелестно

Специалисты по птицам поясняют, что вороны становятся агрессивными в период гнездования и, защищая свои птенцов, могут нападать на людей.

Отмечается, что вороны выбирают одного человека в доме и, когда он выходит, на него сразу нападает вся стая. В этом случае для защиты очень пригодится зонт.

По мнению орнитологов, при нападении птиц лучше отступить и постараться не вступать в конфликт.

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