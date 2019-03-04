Porsche Cayenne за 4 млн рублей угнан с охраняемой стоянки в Москве
Москва, 4 марта, 2019, 11:01 — ИА Регнум. Угнан Porsche Cayenne советника гендиректора крупной агропромышленной компании. Об этом 4 марта передает телеканал РЕН ТВ.
Угон автомобиля
Porsche Cayenne за 4 млн рублей злоумышленник угнал с охраняемой стоянки на юго-западе Москвы, на улице Дмитрия Ульянова.
Сигнал о происшествии в дежурную службу поступил днем 3 марта.
В столичном МВД по данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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