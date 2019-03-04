Москва, 4 марта, 2019, 11:01 — ИА Регнум. Угнан Porsche Cayenne советника гендиректора крупной агропромышленной компании. Об этом 4 марта передает телеканал РЕН ТВ.

Угон автомобиля

Porsche Cayenne за 4 млн рублей злоумышленник угнал с охраняемой стоянки на юго-западе Москвы, на улице Дмитрия Ульянова.

Сигнал о происшествии в дежурную службу поступил днем 3 марта.

В столичном МВД по данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Читайте также: Житель Чикаго, арестованный за «угон» своей же машины, получит $1,25 млн