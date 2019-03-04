Красногорск, 4 марта, 2019, 11:38 — ИА Регнум. В Подмосковье собирают мнения жителей по строительству линий наружного освещения на 2020 год. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры. Опрос на портале «Добродел» проводится до первого апреля текущего года.

(сс) StockSnap Уличное освещение

Как отметил глава министерства Алексей Гержик, всего на 2020 год запланировано строительство более 300 км линий освещения на 48 региональных дорогах. Строительство осуществляется в соответствии с указом президента РФ по снижению смертности от ДТП в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В первую очередь, линиями освещения обустраивают аварийно-опасные участки автодорог, где произошли ДТП с погибшими.

«Жителям предлагается выбрать дополнительные участки, где необходимо установить освещение. Сбор предложений по обустройству освещения на 2020 год необходимо провести в этом году, поскольку для установки освещения требуется разработка проекта», — пояснил Алексей Гержик.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в Подмосковье планируется отремонтировать свыше 450 региональных дорог общей протяжённостью около 1,5 тыс. километров. На данные цели будет направлено 12 млрд рублей. Линиями наружного освещения оборудуют 120 региональных дорог общей протяжённостью свыше 320 километров.

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