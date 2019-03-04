Москва, 4 марта, 2019, 11:06 — ИА Регнум. На пересечении Симферопольского шоссе и улицы Маяковского в Щербинке будет построена новая эстакада. Об этом журналистам заявил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. Общая длина эстакады составит свыше 300 метров.

Эстакада

«Эстакада пройдёт над другой проектируемой дорогой, которая станет продолжением улицы Маяковского в сторону деревни Яковлево. Это позволит сохранить движение без снижения скорости и поможет избежать пробок», — отметил Сергей Кузнецов.

Эстакада предусмотрена проектом строительства дороги Варшавское шоссе — деревня Андреевское — деревня Яковлево. Новый маршрут проложит прямое сообщение между районами Новой Москвы — Троицком, Ватутинками, Щербинкой и поселениями Остафьево и Первомайское. Общая длина дороги составит 11 километров.

Согласно проекту, ширина проезжей части составит две полосы в каждую сторону. Трасса будет оборудована для остановок общественного транспорта, на ней установят шумозащитные экраны и оборудуют светофоры.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве появится новая трамвайная линия, она пройдёт через районы Бирюлёво Западное и Восточное. Также запланировано строительство эстакады в районах Чертаново Южное и Бирюлёво Западное. Общая площадь эстакады составит около тысячи квадратных метров.

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