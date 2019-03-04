Вильнюс, 4 марта, 2019, 10:48 — ИА Регнум. Во втором туре выборов мэра Вильнюса, которые состоятся 17 марта, поборются действующий градоначальник литовской столицы Ремигиюс Шимашюс и уже трижды занимавший этот пост Артурас Зуокас, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 4 марта.

Robfoto Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу

Согласно данным Центральной избирательной комиссии, за Шимашюса проголосовало 37,33% избирателей, за Зуокаса 22,7%. В 2015 году именно эта пара также вышла во второй тур, и Зуокас, на тот момент глава города, был также отстающим. Победил Шимашюс с результатом свыше 65%. Разница была лишь в том, что Зуокас — судимый за коррупцию. Шимашюс тогда, как один из самых ярких звёзд Саюдиса либералов, кристально чист, также с опытом на руководящих должностях, был министром юстиции.

Однако уже после тех муниципальных выборов Литву потряс самый на сегодняшний день крупный коррупционный скандал — дело MG Baltic, согласно которому вся партия Саюдиса либералов была создана олигархами для продвижения собственных законопроектов в парламенте и получения заказов в городах. Главу либералов Элигиюса Масюлиса ловят со свыше 100 тыс. евро наличными, которые заранее помечены спецслужбами как взятка.

Скандал буквально сметает либералов, управление партией на себя берёт Шимашюс, но новые подробности хоронят одного за другим членов Саюдиса либералов. Нити ведут в том числе и к Шимашюсу. Казалось, никаких шансов на муниципальных выборах у него нет. Шимашюс выходит из партии, максимально дистанцируется от скандалов, создаёт свой общественный комитет — допустимая в Литве форма для кампании в муниципалитетах — и побеждает!

Комитет Шимашюса получает 17 мандатов из 50. Вторые — коалиция Зуокаса с 10 креслами. Далее консерваторы (9 мандатов), самая большая сенсация в Вильнюсе — провал Избирательной акции поляков Литвы «Союза христианских семей» — всего 6 мест у партии Вальдемара Томашевского. Пять мест у восставшей из пепла после возвращения Виктора Успасских Партии труда и три у крестьян-зелёных.

Кто бы ни выиграл во втором туре 17 марта — Ремигиюс Шимашюс или Артурас Зуокас — совершенно ясно, что жители Вильнюса не сильно впечатляются коррупционными скандалами. Если Зуокас официально осуждён за коррупцию, то вся бывшая партия Шимашюса и вовсе была придумана как коррупционный инструмент. В итоге — оба на финише перед креслом главы столицы Литвы.