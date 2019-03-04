Якутск, 4 марта, 2019, 10:55 — ИА Регнум. Населению России не стоит опасаться скорого роста курса доллара по отношению к рублю — до отпусков он существенно не изменится. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал кандидат экономических наук, директор ИАЦ «Эксперт» Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) Юрий Данилов, комментируя прогноз экспертов о возможном изменении стоимости доллара в большую сторону в марте — апреле 2019 года.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

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«Я уже говорил, что ранее августа 2019 года курс рубля вряд ли может резко обвалиться. Внутриполитическая ситуация в России стабильна, международные резервы выросли на 12 млрд долларов с начала года, ключевая ставка ЦБ РФ 7,75% с декабря 2018 года. Инфляция за январь 5%, а цель по ней на год — 4%. Таким образом, поводов для беспокойства у жителей России до отпуска нет», — отметил Юрий Данилов.

Эксперт напомнил, что среднегодовой курс рубля за последние четыре года, 2015−2018 годы, был относительно стабильным, достигая максимально высокой отметки в 67 рублей за доллар в 2016 году и минимальной в 2017-м, в год выборов президента России.

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«Сейчас цена на нефть медленно, но верно растёт, несмотря на высокую волатильность. Международная политическая ситуация и нестабильность в нефтедобывающих странах способствуют росту цен на топливо и соответственно на нефть», — также сказал эксперт, аргументируя своё мнение об отсутствии рисков роста курса доллара в ближайшее время.

«Я назвал пока реперной точкой август 2019 года, так как обычно это роковой для новой России месяц», — подчеркнул эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, руководитель направления по стратегическому анализу и моделированию «СМП-банка» Владимир Помыткин считает, что возможное введение новых санкций будет оказывать давление на курс рубля в ближайшее время. Кроме того, в марте и апреле предстоят выплаты по внешнему долгу, составляющие 16,4 миллиарда долларов, что также может ослабить рубль, заявил эксперт «Российской газете».

Юрий Данилов ранее отмечал, что рост курса до отметки 85 рублей за доллар США маловероятен. По прогнозу эксперта, озвученному в феврале, цена на нефть будет продолжать расти, а курс доллара стабилизировался на отметке 65−70 рублей.

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