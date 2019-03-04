Рыбинск, Ярославская область, 4 марта, 2019, 10:47 — ИА Регнум. 2 и 3 марта в Ярославской области прошел Ростех Деминский лыжный марафон FIS/Worldloppet. Об это корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве региона. В нем приняли участие более 3 тыс человек из 19 стран мира и 60 российских регионов.

Yarregion.ru Дёминский марафон

В 50-километровой гонке участвовали 2200 лыжников. Лучшим среди мужчин стал Константин Главатских, серебро взял Андрей Парфенов, закрывает тройку лидеров Алексей Петухов. У женщин золото досталось Алене Перевозчиковой, второе место у Светланы Кузнецовой, бронзу завоевала Светлана Николаева.

В гонке на 25 километров первым стал Антон Гафаров, вторым олимпийский призер Никита Крюков, лидер серебряной гонки прошлого года. Третьим пришел на финиш спортсмен-любитель Евгений Цепков из Переславля-Залесского. Он работает мастером смены на заводе «Лит», год назад он также завоевад бронзу в Демино.

Среди женщин лидером 25-километровой гонки стала Ирина Коваленко, второй пришла к финишу серебряной гонки Ольга Румянцева, на третьем месте Светлана Николаева.

«С каждым годом количество желающих принять участие в Ростех Деминском марафоне растет. Мы увеличиваем квоты, и все равно свободных слотов не остается. Это говорит и об интересе к лыжам, и о высоком уровне организации очень важного для страны спортивного события», — сказал директор Деминского марафона Александр Игнатьев.

Из звезд в Деминском марафоне приняли участие также чемпион Олимпиады 2006 года в дуатлоне и рекордсмен деминской трассы Евгений Дементьев, серебряный призер Олимпиады-2010 Александр Панжинский, бронзовый призер Олимпиады в Ванкувере Николай Морилов, чемпион мира и олимпийский призер Алексей Петухов.

В Ярославскую область приехали немецкие спортсмены — серебряный призер Ванкувера Тим Чарнке и чемпион велогонок Марио Кюммер. В обеих гонках приняла участие швейцарская лыжница Наташа Леонарди-Кортези. Также на старт вышли победители марафонов прошлых лет, члены российской сборной по лыжным гонкам.