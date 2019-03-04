Санкт-Петербург, 4 марта, 2019, 10:53 — ИА Регнум. Курьезное ДТП произошло под знаменитым «мостом глупости» на юге Петербурга. Легковой автомобиль Mazda совершил боковое касание с автомобилем «Газель» (фургон), который замер в нескольких сантиметрах от «моста глупости». На размещенных в соцсети фото видно, что «Газель» все равно бы не прошла под мостом.

Https://twitter.com/FoolsBridge ДТП под «мостом глупости» (цитата из Twitter)

«Мазда спасла мост глупости. Счетчик дней без столкновений с мостом сохранен!» — сообщает 4 марта аккаунт «моста глупости» в Twitter. Ранее там отметили, что уже 20 дней в злополучный мост никто не врезается. Это весьма длительный период для получившей скандальную известность конструкции.

По подсчетам активистов, ведущих аккаунт, за время эксплуатации в этот путепровод врезалось 165 автомобилей типа «Газель» и подобных им.

Последнее по времени ДТП произошло здесь 12 февраля текущего года.

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Как сообщало ИА REGNUM, власти Санкт-Петербурга рассматривают по меньшей мере три варианта решения проблемы так называемого моста глупости, в который постоянно врезаются «Газели» и другие грузовые автомобили.