Калуга, 4 марта, 2019, 10:46 — ИА Регнум. В Калужской области бывший сотрудник правоохранительных органов по решению суда лишён свободы на один год за задолженность в 8,5 миллиона рублей. Об этом 4 марта сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель управления ФССП России по Калужской области Любовь Скакун.

Фото пресс-службы управления ФССП России по Калужской области Судебный пристав за работой.

На исполнении судебных приставов находилось исполнительное производство о взыскании с бывшего сотрудника правоохранительных органов 21,5 миллиона рублей задолженности по уголовному штрафу, назначенному за преступление, предусмотренное статьей 290 УК РФ — «Получение взятки».

После возбуждения исполнительного производства гражданину судом была предоставлена рассрочка оплаты уголовного штрафа. В результате в течение нескольких лет должник ежемесячно исправно платил установленную судом сумму. Однако мужчина без уважительных причин нарушил условия оплаты. Всего за период рассрочки и после обращения взыскания на доходы должника было оплачено 13 миллионов рублей уголовного штрафа. Однако остаток по штрафу оставался существенным.

«Неплательщик был предупрежден о том, что если он не погасит задолженность, то к нему будет применен принцип замены наказания на более строгое. Так как поведение должника не изменилось и 8,5 миллиона рублей долга оставались неоплаченными, судебный пристав обратился в суд с представлением о замене штрафа другим видом наказания. Суд признал факт уклонения должника от выплаты назначенного уголовного штрафа и вынес решение о замене уголовного наказания в виде штрафа на один год реального лишения свободы», — сказала Любовь Скакун.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, судебными приставами Калужской области в 2018 году было возбуждено 424 тысячи исполнительных производств, что на 4,9% больше, чем в 2017 году. Сумма взысканий возросла на 20% и составила 3,3 миллиарда рублей. При реализации уголовно-правовых полномочий приставами было возбуждено 513 уголовных дел, из них 19 — по статье 315 УК РФ («Злостное уклонение от исполнения судебного решения»).