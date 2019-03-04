Красноярск, 4 марта, 2019, 10:41 — ИА Регнум. В Сибирском федеральном университете (СФУ) получился великолепный кампус, считает президент РФ Владимир Путин, посетивший Красноярск, где проходит Всемирная зимняя Универсиада 2019 года.

Kremlin.ru Президент РФ Владимир Путин на Универсиаде в Красноярске

3 марта глава государства побывал в Деревне Универсиады, расположенной в действующем кампусе СФУ. Он оценил главный операционный центр Студенческих игр.

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«Здесь наследие у нас не только с точки зрения строительства кампуса — великолепный кампус получился в Сибирском федеральном университете, — не только с точки зрения инфраструктуры транспортной и спортивной, но и таких вещей, которые носят общий характер и в любом случае использоваться будут горожанами для города. Это очень хорошее мероприятие, оно пошло и пойдёт на пользу городу и региону в целом», — отметил Путин.

Кроме того, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СФУ, в вузе глава государства встретился с представителями российской сборной.

Как уже сообщало ИА REGNUM, XXIX Всемирная зимняя Универсиада-2019 стартовала в Красноярске 2 марта 2019 года. На открытии побывал президент РФ Владимир Путин. Также он находился в Красноярске 3 марта.

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Всего на Студенческих играх, которые стартовали 2 марта и завершатся 12 марта, спортсмены разыграют 76 комплектов медалей в 11 видах спорта.